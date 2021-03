OVERZICHT. Aantal ziekenhuisopnames en aantal besmettingen op weekbasis blijven stabiel

Van 3 tot 9 maart zijn gemiddeld 150,3 mensen met Covid-19 opgenomen in de ziekenhuizen, een daling met 1 procent in vergelijking met de week voordien. Ook het aantal besmettingen daalt lichtjes, terwijl het aantal overlijdens een beetje stijgt. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens die Sciensano heeft gepubliceerd.

De voorbije week waren de gemiddelde ziekenhuisopnames relatief stabiel, maar gisteren zijn er wel opnieuw 201 mensen opgenomen. Een cijfer dat vergelijkbaar is met de plotse stijging tot 204 opnames op 26 februari. Die stijging deed twee weken geleden het Overlegcomité besluiten om versoepelingen voorlopig op te schorten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het totale aantal ziekenhuispatiënten met Covid-19 bedraagt nu 1.964 of 29 patiënten minder dan op maandag. Van hen liggen er 438 op intensieve zorg, dat zijn er 2 meer dan maandag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus lag in de week tussen 28 februari en 6 maart op gemiddeld 2.345 per dag, een daling met 3 procent in vergelijking met de week voordien. Sinds het begin van de coronapandemie raakten al zeker 791.171 Belgen besmet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook wanneer we de dagcijfers van de laatste week naast die van de week daarvoor leggen, zien we hoe de cijfers de laatste dagen erg gelijklopen met die van de vorige periode. Soms liggen ze een beetje hoger, soms een beetje lager. Op de laatste dag waarvoor er bevestigde cijfers zijn - zaterdag 6 maart, een weekenddag - waren er 1.503 besmettingen, op zaterdag 27 februari waren dat er 1.473. De dag ervoor was het omgekeerd en de twee dagen daarvoor weer anders.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Testen

Terwijl het aantal besmettingen min of meer stabiel blijft, is het aantal testen wel weer licht toegenomen: tot gemiddeld 43.640 per dag. Dat is 6 procent meer dan in de vorige periode van zeven dagen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dat maakt dat ook de positiviteitsratio blijft dalen, zij het nu heel erg licht. Het aandeel positieve testen op alle afgenomen stalen bedraagt nu gemiddeld 6,1 procent.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Overlijdens

Het aantal overlijdens aan Covid-19 steeg in de week van 28 februari tot 6 maart dan weer met 6,4 procent tot gemiddeld 26,1 per dag. In totaal kostte het virus al aan 22.327 landgenoten het leven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vaccinaties

644.933 Belgen hebben ondertussen een of beide prikken van het coronavaccin gekregen. Dat is 5,6 procent van de volledige bevolking. 345.696 of 3 procent van de bevolking is volledig ingeënt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In Vlaanderen zijn 419.873 inwoners minstens deels gevaccineerd, goed voor 6,33 procent van de bevolking. 214.229 onder hen (3,23 procent) zijn al volledig gevaccineerd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gemiddeld komen in België er elke dag een 21.230 vaccinaties bij, voornamelijk weer eerste dosissen nu de vaccinatiecentra zijn opgestart. Ook in de ziekenhuizen werden vorige week veel eerste prikken gezet bij het personeel, dat nu zo goed als volledig minstens een eerste keer gevaccineerd zou moeten zijn. Het record van het aantal toegediende vaccins staat op afgelopen donderdag, met voorlopig 42.383 inentingen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Bekijk ook: