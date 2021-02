OVERZICHT. Aantal ziekenhuisopnames en aantal besmettingen blijven dalen

Slangen op maandag. Er is minder moed nodig om de stap naar de politiek te zetten, dan om de consequen­ties van die stap te aanvaarden

5:00 Het stormt, en het witte konijn maakt een filmpje. Iemand die door Open Vld binnengehaald werd voor haar communicatievaardigheden, zorgt nu voor averij omdat ze er niet in slaagt om behoorlijk te communiceren. Een doodgewoon interview om één en ander toe te lichten of om zich te verdedigen zit er voor Sihame El Kaouakibi blijkbaar niet in. Neen, op z'n Amerikaans of op z'n Bart De Pauws een filmpje delen is het maximum dat we krijgen.