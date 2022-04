OVERZICHT. Aantal ziekenhuisopnames blijft toenemen, aantal overlijdens neemt stilaan af

Theo Francken geen kandidaat-ondervoor­zit­ter voor N-VA

Voormalig staatssecretaris Theo Francken is geen kandidaat om Lorin Parys op te volgen als ondervoorzitter van N-VA. Dat zegt hij in een interview met ‘Humo’. “De oppositierol ligt me misschien beter dan het ondervoorzitterschap”, aldus de politicus.

15 april