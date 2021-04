OVERZICHT. Aantal ziekenhuisopnames blijft stabiel, gemiddeld aantal besmettingen daalt met 4 procent

UPDATE Brand Brecht: brandweer­wa­gen leger was in onderhoud, militairen die konden blussen met pensioen

8:48 Na de grote brand op het militair domein en natuurgebied Groot Schietveld in Brecht, waarbij 500 hectare in rook is opgegaan, zijn ongeveer 60 brandweerlui de hele nacht blijven blussen. “Er zijn heropflakkeringen geweest, maar die zijn in de kiem gesmoord”, aldus Sven Deckers, burgemeester van Brecht. Een helikopter brengt de situatie deze ochtend in beeld. Na het gemeentelijk crisisoverleg om 8 uur zou er meer informatie komen over wanneer de geëvacueerde bewoners van de camping en ongeveer 400 woningen in de nabijgelegen wijk weer naar huis mogen.