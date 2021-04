OVERZICHT. Aantal overlijdens en ziekenhuisopnames dalen, aantal besmettingen stagneert

De cijfers van het aantal overlijdens en van het aantal ziekenhuisopnames blijven in dalende lijn. Bij het aantal nieuwe bestemmingen is er een stagnering van het zevendaagse gemiddelde, zo blijkt uit de voorlopige cijfers van Covid-19-dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Van 14 tot en met 20 april was er sprake van gemiddeld 237,7 ziekenhuisopnames per dag. Het gaat om en daling met 8 procent tegenover de week ervoor.

Sinds de start van de pandemie waren er al 68.108 opnames. Momenteel liggen 3.103 mensen in het ziekenhuis. Op intensieve zorg zijn er dat 925. De hoop is om op 8 mei een “duurzame daling” in dat laatste cijfer te kennen, om tegen begin juni uit te komen op maximaal 500 patiënten.

Besmettingen

De teller van het aantal bevestigde besmettingen staat intussen op 955.056. In de zeven dagen van 11 tot en met 17 april is er sprake van gemiddeld 3.469 nieuwe besmettingen per dag, of een status quo ten opzichte van de voorgaande periode van zeven dagen.

Het reproductiegetal noteert volgens de laatste cijfers op 0,99. Omdat het cijfer kleiner dan 1 is, neemt de kracht van de epidemie af.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat de stagnering nog altijd beïnvloed wordt door paasmaandag op 5 april. Elke dag van de vorige week werden er lagere besmettingscijfers opgetekend dan dezelfde dag een week eerder, behalve op die feestdag. Zonder de twee maandagen zou er een daling zijn.

Testen

Er werden in de laatste week dagelijks gemiddeld wel slechts 40.083 testen afgenomen, wat neerkomt op een daling met 2 procent. Er is nochtans een capaciteit van 120.000 tests per dag.

De positiviteitsratio is nog altijd erg hoog en bedraagt nu 9,8 procent. Dat betekent dat net geen 10 op de 100 afgenomen testen positief zijn.

Overlijdens

Bij het aantal overlijdens is er een forsere daling. In de week tot 17 april waren er dagelijks gemiddeld 36,9 sterfgevallen. Dat is 15,1 procent minder dan in de zeven dagen ervoor. Al 23.834 mensen lieten het leven aan het virus.

Vaccinaties

Intussen hebben 2.341.297 Belgen minstens een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 20,4 procent van de totale bevolking (25,5 procent van de volwassen bevolking).

718.187 landgenoten zijn volledig gevaccineerd, goed voor 6,2 procent van de totale bevolking of 7,8 procent van de volwassen bevolking.

In Vlaanderen zijn 1.402.691 inwoners minstens deels gevaccineerd, goed voor 21,16 procent van de volledige bevolking. 428.788 onder hen zijn volledig ingeënt, 6,47 procent van de bevolking.

U vindt hieronder de vaccinatiecijfers in uw gemeente:

