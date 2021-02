OVERZICHT. Aantal overlijdens daalt sterk voor derde dag op rij

Het aantal overlijdens aan Covid-19 blijft fors dalen in ons land, nu met 20,8 procent. Daarnaast blijven de ziekenhuisopnames zakken. Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen stijgt wel nog ten opzichte van een week eerder, maar in vergelijking met hetzelfde gemelde cijfer van gisteren zien we een kleine daling. Dat blijkt uit voorlopige gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Per dag kwamen er van 26 januari tot 1 februari gemiddeld 2.349 bevestigde gevallen bij. Dat is een stijging met 5 procent in vergelijking met de voorgaande week, maar het cijfer ligt wel lager dan gisteren, toen er dagelijks gemiddeld 2.363 nieuwe gevallen werden genoteerd op weekbasis. De teller van het aantal bevestigde coronagevallen sinds het begin van de pandemie staat nu op 718.847.

In de onderstaande tabel tonen we de bevestigde dagcijfers. Elke rij stelt een dag uit de zevendaagse periode voor waarop het gemiddelde wordt berekend. De linkse kolom toont de laatste periode met bevestigde cijfers, de rechtse kolom de week daarvoor. Op maandag 1 februari, de laatste dag waarvoor er dagcijfers zijn, waren er bijvoorbeeld 3.308 besmettingen, tegenover 3.419 een week eerder.

Testen

Wel wordt er weer meer getest: er werden in van 26 januari tot 1 februari gemiddeld 49.600 tests per dag afgenomen, een stijging met 10 procent. De regering kondigde aan dat er bij grotere uitbraken massaal getest zal worden om zo te proberen de opmars van - vooral besmettelijker - varianten van het virus nog in te dijken. Ook op scholen worden alle nauwe contacten van positief geteste kinderen als hoogrisicocontacten beschouwd.

De positiviteitsratio bleef nagenoeg stabiel op 5,52 procent. Per 100 tests zijn er dus gemiddeld 5,52 positief. De R-waarde stijgt wel weer naar 1,01. Dat betekent dat elke 100 besmette personen er 101 anderen besmetten.

Ziekenhuizen

Van 29 januari tot 4 februari belandden er per dag gemiddeld 121 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat is 4 procent minder dan in de week ervoor.

In de ziekenhuizen worden momenteel 1.752 coronapatiënten (-2 procent) verzorgd. Van hen liggen er 306 op de afdelingen intensieve zorgen (-1 procent).

Overlijdens

Het aantal nieuwe overlijdens als gevolg van het coronavirus blijft fors dalen. Van 26 januari tot 1 februari bezweken dagelijks gemiddeld 40,7 mensen Covid-19. Dat is 20,8 procent minder dan in de voorgaande zeven dagen.

In totaal stierven in ons land intussen 21.260 mensen aan het coronavirus.

Vaccinaties

Intussen hebben 307.400 mensen in ons land een eerste vaccinatie gekregen, dat is 2,67 procent van de volledige bevolking. 44.127 onder hen of 0,38 procent van de bevolking kreeg al beide dosissen.

In Vlaanderen gaat het om 189.389 minstens deels gevaccineerde inwoners (2,86 procent), en 13.982 volledig (0,2 procent).

