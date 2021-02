OVERZICHT. Aantal opnames in ziekenhuizen blijft toenemen, besmettingen dalen wel verder

Het aantal coronapatiënten dat opgenomen wordt in de Belgische ziekenhuizen, bevindt zich nog altijd in stijgende lijn. In de week van 3 tot en met 9 februari vonden er gemiddeld 124,4 hospitalisaties per dag plaats, zes procent meer in vergelijking met een week eerder. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Op iets langere termijn is te zien dat het aantal hospitalisaties al een tijd niet meer verder daalt en rond de 120 tot 125 blijft hangen. Gisteren nog verklaarde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) dat de drempel van 75 ziekenhuisopnames wat hem betreft de belangrijkste graadmeter voor eventuele versoepelingen van de maatregelen blijft.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Er bevinden zich momenteel 1.674 Covid-patiënten in de ziekenhuizen, wat wel een daling is met 1 procent. Het aantal mensen met corona op de afdeling intensieve zorgen is met 2 procent toegenomen, tot 308.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Besmettingen

Het aantal nieuwe besmettingen is wel verder afgenomen. Er werden in de week van 31 januari tot en met 6 februari gemiddeld 2.204 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een daling met 7 procent. Officieel ligt de drempel hier op 800 besmettingen per dag, maar dat getal zou eventueel losgelaten kunnen worden eens de vaccinaties voortgang maken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op onderstaande tabel tonen we ook de laatst beschikbare dagcijfers van het aantal besmettingen. Elke rij daarin toont een dag uit het zevendaags gemiddelde, links uit de laatste week en rechts dezelfde dag uit de week daarvoor. Te zien is dat het aantal besmettingen nu bijna elke dag ligt dan op diezelfde dag een week eerder.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tests

Het aantal coronatests blijft ondertussen op een hoog niveau rond de 50.000 hangen, nu gemiddeld 49.977 per dag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De positiviteitsratio, het aantal positieve testen op het totaal afgenomen, is zo lichtjes gedaald naar 5,2 procent. De drempel om te versoepelen ligt hier op 3 procent.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Overlijdens

In diezelfde week stierven gemiddeld 41,6 mensen per dag na een coronabesmetting, wat een daling is met 4,3 procent. Sinds het begin van de epidemie heeft het virus in België al aan 21.472 mensen het leven gekost.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vaccinaties

Tot slot blijkt uit de voorlopige gegevens van Sciensano nog dat zeker 336.331 mensen minstens een eerste dosis van een coronavaccin hebben gekregen, maar dit cijfer wordt pas ‘s middags bijgewerkt. Dat komt overeen met 2,93 procent van de volledige bevolking. Er kregen ook al 104.340 mensen een tweede dosis, goed voor 0,91 procent.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In Vlaanderen kregen 210.989 mensen al een vaccin toegediend, of 3,18 procent. 59.353 onder hen of 0,9 procent van de bevolking kreeg ook de tweede dosis. Deze week zal het grootste deel van de bewoners van de woonzorgcentra zijn tweede prik krijgen en volledig ingeënt zijn.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.