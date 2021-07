OVERZICHT. Aantal nieuwe ziekenhuisopnames stijgt ligt

Criminolo­ge over online kindermis­bruik: “Daders zoeken naar potentiële slachtof­fers en wisselen onderling tips uit”

30 juli Het Antwerpse gerecht heeft een onderzoek geopend naar het vermeende kindermisbruik door een Vlaamse acteur. Een Nederlandse onderzoeksjournalist kwam via de datingsite Bullchat in contact met de man, die meteen begon te vertellen over kindermisbruik, zijn fantasieën en toekomstplannen. Dat daders van kindermisbruik zich steeds vaker in chatgroepen en op online platformen begeven, merken ook de onderzoekers van het Universitair Forensisch Centrum in Antwerpen. “Daders gaan er op zoek naar potentiële slachtoffers of wisselen onderling tips uit", zegt criminologe Minne De Boeck in een gesprek met HLN LIVE.