OVERZICHT. Aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft stevig toenemen

Het aantal ziekenhuisopnames wegens het coronavirus is op een week tijd met 26 procent gestegen. Dat blijkt zaterdagmorgen uit de voorlopige gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal nieuwe besmettingen is nog altijd stevig aan het toenemen.

Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen is in de week van 10 tot en met 16 maart zelfs gestegen met 36 procent. Er kwamen dagelijks gemiddeld 3.438 besmettingen met het coronavirus bij. Sinds het begin van de pandemie zijn in België al 827.941 mensen besmet geraakt met het coronavirus.

Het reproductiegetal tikt volgens het dashboard van Sciensano af op 1,14, wat betekent dat de epidemie aan kracht wint.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wanneer we de dagcijfers van deze week vergelijken met die van de week daarvoor, zien we elke dag een forse stijging. Op de laatste dag waarvoor er bevestigde cijfers zijn - dinsdag 16 maart - waren er maar liefst 4.547 besmettingen. Een dag eerder werden nog 5.260 nieuwe besmettingen geregistreerd, het hoogste aantal sinds 16 november vorig jaar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Testen

Er werden wel 14 procent meer coronatests afgenomen. Het gaat om dagelijks gemiddeld 50.834 testen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De positiviteitsratio steeg verder door tot 7,15 procent (+1 procent).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ziekenhuizen

In de week van 13 tot en met 19 maart werden dagelijks gemiddeld 187 mensen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een toename met 26 procent in vergelijking met de zeven voorgaande dagen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Momenteel worden 2.153 coronapatiënten verzorgd in het ziekenhuis. Van hen liggen er 550 op de afdelingen intensieve zorgen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Overlijdens

Het aantal bijkomende overlijdens wegens Covid-19 is in de week van 10 tot en met 16 maart wel afgenomen. Er stierven in die periode gemiddeld 23,6 mensen per dag, een daling met 6,8 procent sinds de voorgaande week.

Covid-19 heeft hier al aan 22.650 mensen het leven gekost.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vaccinaties

Intussen hebben 903.656 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen. Dat is 7,86 procent van de hele bevolking. Zowat 419.430 landgenoten kregen ook al een tweede prik en zijn dus volledig gevaccineerd, goed voor 3,65 procent van de totale bevolking.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In Vlaanderen zijn 565.769 inwoners minstens deels gevaccineerd, goed voor 8,53 procent van de bevolking. 259.705 onder hen (3,92 procent) zijn al volledig ingeënt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gemiddeld komen er in België elke dag een 27.997 vaccinaties bij, voornamelijk eerste dosissen nu de vaccinatiecentra zijn opgestart. In de ziekenhuizen zou het personeel nu zo goed als volledig minstens een eerste keer gevaccineerd moeten zijn.

Het record van het aantal toegediende vaccins staat op 11 maart, met voorlopig ruim 50.561 inentingen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.