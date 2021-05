OVERZICHT. Aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft stevig dalen, nog 531 patiënten op intensieve

Is 11 juli nog wel haalbaar? Vlaanderen rekent op half miljoen Johnson & Johnson-vac­cins, maar maakt zich steeds meer zorgen of die wel komen

25 mei Net als de Taskforce Vaccinatie toont ook Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zich steeds ongeruster over de achterblijvende vaccinleveringen van Johnson & Johnson. Als er niet snel duidelijkheid komt, is de deadline van 11 juli mogelijk niet meer haalbaar, liet hij verstaan in het Vlaams parlement. Vlaanderen rekent op meer dan een half miljoen J&J-vaccins, maar heeft geen enkel vooruitzicht op toekomstige leveringen. En dat terwijl er maar liefst 100 miljoen vaccins van Johnson & Johnson in een Amerikaanse fabriek zouden klaarliggen voor verdeling en export.