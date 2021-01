OVERZICHT. Aantal nieuwe opnames in ziekenhuizen neemt voor tweede dag op rij toe, reproductiegetal opnieuw gestegen tot 1,06

Het aantal besmettingen blijft intussen verder dalen, zij het heel gestaag. Tussen 13 en 19 januari werden er dagelijks gemiddeld 1.936,6 besmettingen, een daling met 4 procent in vergelijking met de week ervoor. Ons land telt nu al 689.271 bevestigde coronabesmettingen.

In alle Vlaamse provincies en Henegouwen zitten de nieuwe besmettingen nu in stijgende lijn. Die stijging zit in die provincies onder de 5 procent, enkel in Limburg gaat het om een toename op weekbasis van 12 procent.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Aantal testen

Met gemiddeld 41.571 testen per dag in de periode van 13 tot 19 januari, een daling van 8 procent, wordt er nog altijd veel meer getest dan begin deze maand. Reizigers naar rode zones in het buitenland moeten nu sowieso twee tests ondergaan als ze terugkeren naar België. Voorheen hing het af van wat ze op reis hadden gedaan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het reproductiegetal is opnieuw gestegen, tot 1,06. De positiviteitsratio van de in ons land uitgevoerde testen schommelt intussen al geruime tijd rond de 5,4 procent.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ziekenhuizen

Tussen 16 en 22 januari werden gemiddeld 127,4 nieuwe patiënten opgenomen. In vergelijking met de week daarvoor is dat een toename met 5 pct. In de ziekenhuizen liggen nu 1.923 mensen, wat wel nog een daling is, met 1 pct. Op intensive care liggen 338 mensen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In dezelfde periode werden gemiddeld 50,3 nieuwe overlijdens per dag gemeld, of opnieuw een daling, met 3,6 pct. In totaal zijn nu al 20.675 mensen aan de gevolgen van het virus bezweken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk hier de meest recente video’s over het coronavirus: