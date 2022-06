OVERZICHT. Aantal nieuwe coronabesmettingen neemt voor het eerst in weken weer toe

Dutroux heeft volgens zijn advocaat nieuwe hobby: “Hij onderzoekt veertig moorden”

De meest gehate crimineel van ons land heeft een nieuwe hobby: Marc Dutroux speelt in de cel nu zelf rechercheur. Dat beweert zijn advocaat Bruno Dayez in de krant ‘La Capitale’. Dutroux zou een lijst met veertig moorden of verdachte overlijdens opgesteld hebben. Daarbij zouden er volgens Dutroux ook verbanden zijn met de Bende van Nijvel.

