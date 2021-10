OVERZICHT. Aantal nieuwe coronabesmettingen blijft stijgen: maandag bijna 4.000 in één dag

Geert Molen­berghs: “Aantal patiënten op intensieve kan in slechtste geval nog verdriedub­be­len, maar zo erg als vorig jaar wordt het zeker niet meer”

8:23 Het aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt weer sneller. Maandag werden 3.902 gevallen opgetekend in één dag tijd. Het is al bijna een half jaar geleden dat dit aantal nog zo hoog lag. “Vlaanderen heeft het gevoel dat het helemaal voorbij is, maar dat is niet zo”, waarschuwt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt, KU Leuven). Hij benadrukt wel dat de situatie in de ziekenhuizen zeker niet meer zo erg zal worden als vorig jaar.