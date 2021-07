OVERZICHT. Aantal nieuwe besmettingen stijgt minder snel, ruim 55 procent volledig gevaccineerd

De toename van de coronacijfers lijkt een plateau te bereiken. Het gemiddelde aantal nieuwe gevallen ging vandaag maar met 8 procent omhoog, tot 1.472 per dag. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Ruim 69 procent van de Belgische bevolking kreeg intussen al zeker een eerste prik en meer dan 55 procent is volledig gevaccineerd.

Tussen 19 en 25 juli werden dagelijks gemiddeld 1.472 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat is zoals gezegd een stijging met ‘maar’ 8 procent op weekbasis.

Er is sinds de start van de pandemie al sprake van 1.121.089 besmettingen in België.

Wanneer we de dagcijfers met elkaar vergelijken, zien we bijna elke dag meer besmettingen in vergelijking met een week eerder, maar het verschil wordt wel kleiner. Op woensdag 21 juli zijn er - door de nationale feestdag - minder positieve testen geregistreerd dan dezelfde dag een week eerder. En ook op zondag ligt het aantal lager.

Het reproductiegetal - de mate waarin zieke personen anderen besmetten - komt uit op 1,16. In vergelijking met zeven dagen eerder is dat een daling van 5 procent. Als de waarde boven 1 ligt, neemt de epidemie in kracht toe. Anders gesteld: 100 besmette personen geven het virus aan 116 anderen door.

Testen

Er werden in de periode van 19 tot 25 juli wel iets minder tests afgenomen: gemiddeld 60.226 per dag. Het gaat om een daling van 16 procent ten opzichte van een week eerder.

Daarbij is er sprake van een positiviteitsratio van 2,76 procent, een lichte stijging met 0,7 procent. Bijna drie op de honderd testen draaien dus positief uit.

Ziekenhuisopnames

In de week van 22 tot en met 28 juli werden dagelijks gemiddeld bijna 32 mensen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een stijging met 17 procent op weekbasis.

Er liggen momenteel 311 Covidpatiënten in de Belgische ziekenhuizen (+11 procent), van wie 96 op de afdeling intensieve zorg (+13 procent). 49 mensen liggen aan een beademingsmachine (-6 procent).

Overlijdens

Het aantal sterfgevallen blijft intussen stabiel op gemiddeld 2 per dag in de periode van 19 tot 25 juli. Het gaat dan wel om een stijging van 56 procent, maar dat is verwaarloosbaar op zo een laag cijfer.

In totaal is er nu sprake van 25.231 overlijdens sinds de pandemie uitbrak.

Vaccinaties

Intussen hebben 7.938.784 Belgen zeker een eerste dosis van het vaccin gekregen volgens de laatste update van Sciensano, wat overeenkomt met 68,9 procent van de totale bevolking en 83,2 procent van de volwassen bevolking. 6.376.707 landgenoten zijn volledig gevaccineerd, goed voor 55,3 procent van de totale bevolking en 68,8 procent van de volwassenen.

In Vlaanderen zijn 4.967.473 inwoners minstens deels gevaccineerd. Dat is 74,66 procent van de volledige bevolking of 89,52 procent van de volwassenen. 3.870.249 onder hen zijn volledig ingeënt. Het gaat om 58,17 procent van de bevolking of bijna 71,90 procent van de volwassenen.

Bekijk hier de situatie in uw gemeente:

