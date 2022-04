OVERZICHT. Aantal nieuwe besmettingen met coronavirus gaat opnieuw omlaag

Lees alles over het coronavirus in dit dossier .

Besmettingen

Tussen 26 maart en 1 april daalde het aantal besmettingen met 8 procent in vergelijking met een week eerder, tot gemiddeld 10.351 per dag.

De incidentie over veertien dagen ligt op 1.313 gevallen per 100.000 inwoners.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat sinds zondag 27 maart elke dag minder coronabesmettingen geregistreerd werden in vergelijking met de week voordien. Alleen op zaterdag 26 maart ligt het aantal nog een klein beetje hoger dan een week eerder.

Testen

In dezelfde periode werden nochtans iets meer testen afgenomen, gemiddeld 38.902 per dag. Dat is een stijging van 1 procent in vergelijking met de week voordien. Gedurende de hele pandemie zijn inmiddels meer dan 33.001.012 testen uitgevoerd.