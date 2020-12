OVERZICHT. Aantal nieuwe besmettingen in licht stijgende lijn: vorige maandag uitschieter met 3.345 positieve testen

Het aantal nieuwe besmettingen per dag zit in een licht stijgende lijn. Dat blijkt uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Vorige maandag werden zelfs weer 3.345 positieve testen opgetekend. Belangrijke kanttekening hierbij is dat de cijfers na een weekend altijd wat hoger liggen.

Tussen 2 en 8 december werden gemiddeld 2.176 besmettingen per dag opgetekend. Een van de voorwaarden voor nieuwe versoepelingen is dat dat aantal onder de 800 zakt.

In vier provincies blijven de besmettingen stijgen: West-Vlaanderen (+10,1 procent), Vlaams-Brabant (+7,7 procent), Oost-Vlaanderen (+5,1 procent) en Antwerpen (+4,4 procent). In de andere provincies dalen de besmettingen, in Brussel zelfs met 19 procent. Het reproductiegetal ligt op 0,951. Dat betekent dat duizend besmette Belgen op hun beurt 951 anderen besmetten.

De incidentie, het aantal besmettingen de afgelopen 14 dagen per 100.000 inwoners, ligt op 266. Vooraleer er sprake kan zijn van nieuwe versoepelingen moet dat cijfer minstens drie weken onder de 100 blijven.

Het totale aantal positieve tests komt op 603.159. Vanwege de verschillende teststrategieën is dat evenwel een onderschatting van het echte aantal besmettingen.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gezakt tot 2.873, het laagste aantal sinds 19 oktober. De daling van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames komt echter steeds meer tot stilstand. In de voorbije week vonden gemiddeld 183 opnames per dag plaats, dat is een minieme daling van 2 procent in vergelijking met de periode ervoor.

Volgens de meest recente cijfers liggen er momenteel 2.873 coronapatiënten in het ziekenhuis. 657 onder hen liggen op intensieve zorgen liggen.

In de periode van 2 tot 8 december zijn er dagelijks gemiddeld 95 mensen aan het coronavirus overleden in ons land. Dat is een daling met 19 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien. Alles samen stierven in België sinds de uitbraak van de pandemie al 17.792 mensen aan het coronavirus.

Dagelijks worden gemiddeld 30.574 testen afgenomen. Dat is een stijging van 3 procent in vergelijking met het vorige zevendaagse gemiddelde. Sinds maandag 23 november kunnen weer mensen zonder symptomen getest worden. In België zijn sinds het begin van de epidemie al meer dan 6,3 miljoen tests uitgevoerd.

De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, ligt nu op 8,4 procent, een lichte daling ten opzichte van een week eerder. Dit cijfer moet naar 3 procent dalen om versoepelingen mogelijk te maken.

