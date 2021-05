OVERZICHT. Aantal nieuwe besmettingen en overlijdens blijft fors dalen

Antwerpen Man neergesto­ken in Antwerpen: slachtof­fer in levensge­vaar, één verdachte aangehou­den

16 mei Bij een vechtpartij in Antwerpen is zaterdagvoormiddag één zwaargewonde gevallen. Het slachtoffer werd meermaals met een mes gestoken en werd in levensgevaar afgevoerd. De politie pakte vijf verdachten op, één van hen is aangehouden. Er loopt een onderzoek naar poging moord.