OVERZICHT. Aantal nieuwe besmettingen en hospitalisaties daalt licht, aantal overlijdens stijgt

Tussen 22 en 28 september werden dagelijks bijna 54 mensen in het ziekenhuis opgenomen met een coronabesmetting, dat is 6 procent minder dan in de voorbije week.

Op dit moment liggen er nog 702 coronapatiënten in het ziekenhuis (+3 procent), van wie er 207 intensieve verzorging nodig hebben (-2 procent).

Tussen 19 en 25 september werden er dagelijks gemiddeld 1.924 nieuwe besmettingen vastgesteld, een daling met 7 procent in vergelijking met de voorgaande zevendaagse periode. In totaal raakten al ruim 1,2 miljoen Belgen besmet met Covid-19.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we bijna elke dag een lager aantal besmettingen dan dezelfde dag een week eerder, behalve op maandag.

Testen

Tussen 19 en 25 september werden er dagelijks 47.700 testen afgenomen, één procent meer dan de week voordien. Van dat aantal afgenomen testen, geeft nog 4,5 procent een positief resultaat.

De positivititeitsratio bedraagt 4,5 procent. Het reproductiegetal flirt met 0,99 wel opnieuw met de grens van 1. Een R-waarde lager dan 1 betekent dat de pandemie aan kracht afneemt, boven de 1 betekent terreinwinst voor het virus.

Overlijdens

Dagelijks overlijden gemiddeld 7 personen aan de gevolgen van het coronavirus, dat is 11 procent meer dan een week geleden. In totaal stierven in ons land sinds de start van de pandemie al ruim 25.600 mensen aan Covid-19.

Vaccinaties

Intussen heeft ook 74 procent van de totale Belgische bevolking (8.568.328 mensen) minstens één prik gehad met een coronavaccin, 73 procent van alle Belgen (8.384.942 mensen) is volledig gevaccineerd.

Vlaanderen

In Vlaanderen zijn 5.335.621 inwoners minstens deels gevaccineerd of iets meer dan 80 procent van de volledige bevolking. 5.248.583 onder hen zijn volledig ingeënt of bijna 79 procent van de bevolking. Als we alleen naar de volwassen populatie kijken, liggen die percentages op respectievelijk bijna 93 procent en 91 procent.

