OVERZICHT. Aantal nieuwe besmettingen en hospitalisaties blijft dalen, wel nog lichte stijging op intensieve zorgen

De kentering in de coronacijfers zet zich door. Het gemiddelde aantal nieuwe bevestigde gevallen en ziekenhuisopnames blijft zakken, nu met respectievelijk 7 en 11 procent op weekbasis. Op de afdelingen intensieve verzorging is er gemiddeld wel nog altijd sprake van een lichte stijging van het aantal coronapatiënten. Ook de overlijdens nemen nog toe. Dat blijkt uit de recentste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het gemiddelde aantal bevestigde coronagevallen daalde van 29 november tot en met 5 december met 7 procent tegenover de voorgaande week tot 16.718 per dag. Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land al in totaal 1.898.498 besmettingen geregistreerd.

De veertiendaagse incidentie, die het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners aangeeft, komt op 2.105,9.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen nu weer elke dag lager is dan de week ervoor. Op maandag 29 november werden wel nog 25.132 besmettingen vastgesteld, het op één na hoogste cijfer sinds de start van de pandemie. Alleen exact een week eerder lag het nog hoger (25.593).

Testen

Tussen 29 november en 5 december werden dagelijks gemiddeld 109.292 testen afgenomen, dat is 5 procent minder dan de week ervoor. Op woensdag 24 november werden 141.977 personen getest, een Belgisch record sinds de uitbraak van het coronavirus. In totaal zijn er sinds het begin van de coronacrisis al 25.457.760 testen uitgevoerd.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio bedraagt 16,9 procent, dat is wel nog altijd een lichte stijging en een parameter die viroloog Steven Van Gucht “nog graag zou zien dalen”.

Het reproductiegetal daalt verder (-13 procent) en bedraagt nu 0,92. Wanneer het getal lager is dan 1, betekent dit dat het virus terrein verliest.

Ziekenhuisopnames

Van 2 tot en met 8 december werden gemiddeld 285,6 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een daling met 11 procent ten opzichte van de voorgaande week. In het cijferrapport van gisteren/woensdag was het cijfer onder de 300 gedoken. Het is nog altijd wel meer dan de piek tijdens de derde golf. Op 2 april ging het om gemiddeld 275 opnames per dag.

Dinsdag 30 november werden er wel 386 coronapatiënten opgenomen. Het was al van 14 november vorig jaar geleden dat het er nog zoveel waren. Toen was de piek van de tweede golf al bereikt.

Het totale aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is daarbij 6 procent gedaald tot 3.517. Op de afdelingen intensieve zorgen is er wel nog een lichte stijging op weekbasis van 4 procent. Daar liggen 825 coronapatiënten, tien meer dan gisteren. In totaal 433 patiënten liggen aan de beademing, een stijging van 7 procent.

Overlijdens

Tot slot is er van 28 november tot en met 4 december sprake van gemiddeld 49,7 overlijdens per dag, een toename met 16 procent. Maar dat cijfer komt altijd een beetje achter. Sinds het begin van de pandemie zijn er in ons land 27.416 overlijdens ten gevolge van Covid-19 geregistreerd. Op dinsdag 30 november waren er 61 overlijdens aan corona. Het is van 23 januari geleden dat het er nog zoveel waren.

Vaccinaties

Over alle leeftijdsgroepen heen is intussen 77 procent van alle Belgen minstens één keer gevaccineerd. Dat betekent dat 8.856.112 Belgen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 kregen. 8.720.882 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 76 procent van de volledige bevolking (88 procent van de volwassenen). 2.253.943 mensen kregen al een derde prik. Dat is 20 procent van de volledige bevolking (24 procent van de volwassenen).

In Vlaanderen zijn 5.421.004 inwoners minstens deels gevaccineerd: 81,5 procent van de volledige bevolking en 93,9 procent van de volwassen bevolking. 5.363.565 onder hen zijn volledig ingeënt: 80,6 procent van de bevolking.

