OVERZICHT. Aantal nieuwe besmettingen blijft fors stijgen, voor het eerst in jaar tijd overleed woensdag niemand aan corona

Het aantal nieuwe besmettingen blijft fors stijgen en er worden ook weer meer mensen met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen, al is dat laatste cijfer gelukkig nog altijd laag. Voor het eerst sinds 10 juli overleed woensdag niemand aan corona in ons land. Dat blijkt uit de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Van 3 tot 9 juli werden er dagelijks gemiddeld 934 nieuwe besmettingen vastgesteld, dat is opnieuw een forse stijging met 83 procent in vergelijking met de week voordien.

Wanneer we de dagcijfers met elkaar vergelijken, zien we de laatste dagen opnieuw duidelijk meer besmettingen in vergelijking met een week eerder.

Sinds dinsdag 6 juli komt het aantal nieuwe gevallen boven de 1.000 uit. Het is van 8 juni geleden dat dit cijfer de kaap van 1.000 nog heeft overschreden, zo blijkt uit het dashboard van Sciensano.

De R-waarde staat nu op 1,02 (+23 procent). Dat blijft boven de 1, wat betekent dat de epidemie in kracht toeneemt.

Testen

Tegelijk werden van 3 tot 9 juli 2 procent minder tests afgenomen. Gemiddeld ging het om 59.818 coronatests per dag.

De positiviteitsratio steeg naar 1,7 procent.

Ziekenhuisopnames

Ook de hospitalisaties zitten in de lift. Van 6 tot 12 juli werden elke dag gemiddeld 17,4 personen opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19, een stijging met 16 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode.

In totaal liggen er volgens de meest recente cijfers 234 mensen in het ziekenhuis, waarvan er 89 intensieve zorgen nodig hebben.

Overlijdens

Met het aantal overlijdens gaat het wel nog altijd de goede richting uit. Van 3 tot 9 juli lieten dagelijks gemiddeld net geen 2 mensen het leven, een daling met 41 procent. Woensdag 7 juli werd er geen enkel overlijden aan Covid-19 geregistreerd. Het is al van 10 juli vorig jaar geleden dat er in ons land niemand stierf aan corona en dat was toen de eerste dag dat dit het geval was sinds het begin van de pandemie.

De teller komt in totaal inmiddels uit op 25.205 Covid-19-overlijdens in België.

Vaccinaties

Intussen hebben 7.594.191 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 65,9 procent van de totale bevolking en 81,1 procent van de volwassen bevolking. Zowat 4.866.692 landgenoten zijn volledig gevaccineerd, goed voor 42,2 procent van de totale bevolking en 52,7 procent van de volwassenen.

In Vlaanderen zijn 4.760.279 inwoners minstens deels gevaccineerd. Dat is 71,55 procent van de volledige bevolking, of 87,61 procent van de volwassenen. 2.879.549 onder hen zijn volledig ingeënt. Het gaat om 43,28 procent van de bevolking of 53,54 procent van de volwassenen.

Bekijk hier de situatie in uw gemeente:

