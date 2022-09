OVERZICHT. Aantal hospitalisaties door coronavirus stijgt voor het eerst weer, naar 58 per dag

Wanneer breekt het griepsei­zoen aan? En moeten we door het coronavi­rus vrezen voor een ‘twindemie’? Marc Van Ranst beant­woordt vragen

De herfst is in aantocht en daarmee ook het griepseizoen. Wat kunnen we verwachten nu de coronamaatregelen verdwenen zijn? En moeten we vrezen voor een ‘twindemie' als het coronavirus weer aan kracht zou winnen? Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) beantwoordt onze vragen bij HLN Live.

20 september