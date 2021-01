OVERZICHT. Aantal hospitalisaties blijven dalen, besmettingen stijgen minder fors

Tuchtrech­ter die Kaat Bollen mee veroordeel­de op non-ac­tief na klacht sekswerker: “Hij was mijn psycholoog. En hij wilde seks met mij”

5:10 Eén van de drie tuchtrechters die psychologe Kaat Bollen (35) veroordeelden na onder meer de pikante foto’s, is op non-actief gezet na een klacht over grensoverschrijdend gedrag. Dat bevestigt de Psychologencommissie. De man maakte gebruik van de diensten van de Limburgse prostituee Sigrid Schellen (33), nadat hij haar twee jaar in therapie had gehad.“Hoe hypocriet is dat niet?”, zegt Schellen, die de klacht indiende.