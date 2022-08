OVERZICHT. Aantal Covidpatiënten op intensieve zorg duikt opnieuw onder de honderd

Lichaam in uitgebran­de bestelwa­gen in Namen: vermoede­lij­ke dader opgepakt

Een lichaam dat maandag werd ontdekt in een uitgebrande bestelwagen in een veld in Lonzée bij Gembloers in Namen, blijkt het slachtoffer van opzettelijke doodslag te zijn. Dat zegt het parket van Namen. De vermoedelijke dader is opgepakt en heeft bekentenissen afgelegd.

11 augustus