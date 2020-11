OVERZICHT. Aantal Covid-patiënten duikt onder de 4.000 in Belgische ziekenhuizen

Ziekenhui­zen kunnen niet-essentiële zorg weer opstarten, aantal voorbehou­den Co­vid-bed­den kan worden afgebouwd

28 november In het licht van de dalende coronacijfers kunnen ziekenhuizen het aantal voor coronapatiënten voorbehouden bedden beginnen afbouwen. Ze kunnen ook opnieuw kleinere, niet-essentiële ingrepen uitvoeren. Dat staat in een omzendbrief van het comité "Hospital & Transport Surge Capacity", het interfederale overlegorgaan dat de toestand in de ziekenhuizen monitort. "We proberen geleidelijk aan de gewone activiteiten weer mogelijk te maken" in de ziekenhuizen, zegt Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde.