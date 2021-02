OVERZICHT. Aantal coronapatiënten op intensieve zorg daalt voor eerst sinds oktober onder 300

Het aantal coronapatiënten op intensieve zorgen is met 291 voor het eerst in vier maanden tijd onder de grens van 300 gedoken. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van Sciensano. Het aantal ziekenhuisopnames wegens Covid-19 in ons land stijgt wel opnieuw lichtjes.

Per dag kwamen er van 28 januari tot 3 februari gemiddeld 2.339,6 bevestigde gevallen bij, een stijging met 4 procent in vergelijking met de voorgaande week. Tegenover het gemiddelde van gisteren (2.353) en de dag daarvoor (2.360) zien we wel opnieuw een heel lichte daling.

De teller van het aantal bevestigde coronagevallen sinds het begin van de pandemie staat nu op 723.870.

In de onderstaande tabel tonen we de bevestigde dagcijfers. Elke rij stelt een dag uit de zevendaagse periode voor waarop het gemiddelde wordt berekend. De linkse kolom toont de laatste periode met bevestigde cijfers, de rechtse kolom de week daarvoor. Op woensdag 3 februari, de laatste dag waarvan er dagcijfers zijn, waren er 2.373 besmettingen, tegenover 2.466 een week eerder.

Testen

Er werden in die periode gemiddeld 50.296 tests per dag afgenomen, een stijging met 9 procent. De regering kondigde aan dat er bij grotere uitbraken massaal getest zal worden om zo te proberen de opmars van - vooral besmettelijker - varianten van het virus nog in te dijken. Ook op scholen worden alle nauwe contacten van positief geteste kinderen als hoogrisicocontacten beschouwd.

De positiviteitsratio, het aandeel positieve testen op het totaal, blijft nagenoeg stabiel op 5,4 procent (-0,1 procent). Per 100 tests zijn er dus gemiddeld 5,4 positief.

Overlijdens

Het aantal nieuwe overlijdens als gevolg van het coronavirus blijft wel dalen, voor de vijfde dag op een rij. Van 28 januari tot 3 februari bezweken dagelijks gemiddeld 41,3 mensen Covid-19. Dat is 16 procent minder dan in de voorgaande zeven dagen.

In totaal stierven in ons land intussen 21.352 mensen aan het coronavirus.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames wegens Covid-19 in ons land stijgt wel opnieuw lichtjes. Van 31 januari tot 6 februari belandden er per dag gemiddeld 122,9 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat is 3 procent meer dan in de week ervoor.

In de ziekenhuizen worden momenteel 1.649 coronapatiënten (-5 procent) verzorgd. Van hen liggen er 291 op de afdelingen intensieve zorg (-4 procent). Voor het eerst sinds 13 oktober duikt dat getal onder 300. Toen lagen er 281 patiënten op intensieve verzorging.

Vaccinaties

Intussen hebben 326.405 mensen in ons land een eerste vaccin gekregen.

