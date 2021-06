OVERZICHT. Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft stevig zakken, gemiddeld 764 nieuwe besmettingen per dag

Brussel Kunstenaar Wim Tellier dropt gigantisch bescherm­pak in Koning Boudewijn­sta­di­on: “Alsof hem niets kan overkomen, maar schijn bedriegt”

15 juni Schijn bedriegt. Dat weet kunstenaar-fotograaf Wim Tellier als geen ander. Voor zijn nieuwste worp ‘Closer' dropte de creatieveling vandaag een gigantische installatie van een man in een beschermpak in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Maar binnenkort wordt de schijnbaar onaantastbare brandweerman overweldigd door moeder natuur. We namen een kijkje vanop 90 meter hoogte. “Denk maar aan hoe we corona aan het begin nog onderschat hebben. Wel, we weten hoe het is verlopen.