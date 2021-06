OVERZICHT. Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft stevig dalen

Derde overlijden na inenting met AstraZene­ca in ons land

17 juni In ons land is voor de derde keer een overlijden vastgesteld nadat de persoon in kwestie ingeënt werd met het coronavaccin van AstraZeneca. Dat blijkt uit de wekelijkse stand van zaken over het aantal bijwerkingen dat door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Geneesproducten (FAGG) wordt bijgehouden. In totaal zijn er in België nu vier overlijdens gelinkt aan een inenting met een coronavaccin, waarvan drie aan AstraZeneca.