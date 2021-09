OVERZICHT. Aantal coronapatiënten in ziekenhuis zakt opnieuw onder de 700

Wat kunnen we leren van Denemarken, het eerste land in Europa dat nagenoeg alle coronare­gels lost?

10 september Laat ons hopen dat er één coronavariant het snel mag overnemen en dat het de Deense is. In Denemarken moet je vanaf vandaag nergens nog een masker dragen, hoef je geen 1,5 meter afstand te bewaren, organiseren ze festivals zoveel ze willen en is de coronapas voor samenkomsten zelfs afgeschaft. "Hier vonden ze zo’n coronapas ook niet fijn", zegt coronabestrijder Professor Troels Lillebæk. "Maar als dat de prijs is die je moet betalen om na een beperkte periode weer alle vrijheid te hebben. Graag dan."