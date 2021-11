OVERZICHT. Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis blijft fors oplopen, dinsdag meer dan 10.000 nieuwe besmettingen

Tussen 26 oktober en 1 november raakten dagelijks gemiddeld 6.928 mensen besmet met het virus, een stijging met 13 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Dinsdag legden 11.302 mensen een positieve coronatest af. Dat is een record dit jaar, en de eerste keer dat de kaap van 10.000 nieuwe besmettingen op één dag werd gerond.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen elke dag nog steeds fors hoger is dan dezelfde dag een week eerder. Enkel maandag zien we een lager cijfer dan een week eerder, maar dat heeft te maken met het feit dat het een feestdag was. Traditioneel worden er dan minder mensen getest. Op de grafiek hierboven is te zien dat op dinsdag 2 november maar liefst 11.302 mensen positief hebben getest, een record.