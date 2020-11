OVERZICHT. Aantal coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen nog steeds erg hoog, maar lijkt zich stilaan te stabiliseren

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is tussen 27 oktober en 2 november opnieuw licht gedaald. Daarmee lijkt er sprake van een mogelijke kentering qua gevallen. Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen bevindt zich nog altijd op een heel hoog niveau, maar lijkt zich wel stilaan te stabiliseren. Elke dag worden er momenteel in ons land gemiddeld 663 mensen in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19, blijkt uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 27 oktober en 2 november werden er gemiddeld 13.213 besmettingen per dag genoteerd. Dat is een daling met 16 procent in vergelijking met een week eerder. Gisteren was er sprake van een daling van 6 procent, de dag daarvoor van 4 procent.

Ziekenhuisopnames

De voorbije zeven dagen werden dagelijks gemiddeld 663 (663,14) mensen in het ziekenhuis opgenomen, dat is een stijging met 7 procent. Gisteren werden er 556 patiënten in het hospitaal opgenomen, woensdag waren dat er 653. De voorlopige piek in ziekenhuisopnames werd dinsdag bereikt, met 879 opnames in een dag tijd. Ook opvallend is het kleine verschil met de uitstroom. Zo werden er gisteren 653 ontslagen gemeld. Woensdag mochten 673 mensen het ziekenhuis verlaten.

In totaal bevinden zich momenteel 7.282 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, dat zijn er 123 minder dan gisteren. Daarvan liggen er 1.428 (+16) op intensieve zorg, 822 mensen worden beademd. Tijdens de piek begin april lagen er maximaal 1.285 patiënten op intensieve zorg.

Overlijdens

Het aantal overlijdens blijft verder stijgen. In de periode tussen 27 oktober en 2 november stierven er gemiddeld 159,43 mensen per dag aan Covid-19. Het is van eind april geleden dat het gemiddelde sterftecijfer zo hoog lag. Afgelopen maandag werden er zelfs 196 sterfgevallen gerapporteerd. In totaal overleden in ons land al zeker 12.520 mensen aan het longvirus.

Besmettingen

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen daalt opnieuw lichtjes: gemiddeld krijgen nu 13.213 Belgen elke dag te horen dat ze positief testen op het coronavirus. Dat is een daling met 16 procent.

Op maandag 2 november, de meest recente dag waarvoor geconsolideerde dagcijfers beschikbaar zijn, werden voorlopig 13.345 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat cijfer zal de komende dagen allicht nog worden bijgesteld. De cijfers van na 2 november zijn nog niet definitief, voorlopig gaat het voor dinsdag 3 november om 11.176 geregistreerde besmettingen, voor woensdag 4 november om 4.019. Het absolute record van dinsdag 27 oktober werd nog naar boven bijgesteld naar 22.171.

Sinds het begin van de epidemie telde ons land al 479.341 gevallen.

Testen

Het aantal testen is ondertussen gedaald tot gemiddeld 56.228 per dag. Om de labo’s en de eerstelijnszorg te ontlasten, worden nu enkel nog mensen met symptomen getest, of mensen zonder symptomen bij een clusteruitbraak.

De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, daalt licht tot 27,78 procent. Het cijfer zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 5 procent moeten liggen om de epidemie als onder controle te kunnen beschouwen.

