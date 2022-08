OVERZICHT. Aantal coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen daalt onder de 2.000

HET DEBAT. Moet 30 km/u in bebouwde kom de norm worden? Dit is jullie mening

Als het van Vooruit en Groen afhangt, wordt dertig kilometer per uur de norm in de bebouwde kom. De partijen willen zo het aantal dodelijke slachtoffers bij voetgangers de kop indrukken. Een goed voorstel? Uit de vele reacties die we over dit onderwerp ontvingen, blijkt toch dat u daar de nodige bedenkingen bij heeft.

1 augustus