OVERZICHT. Aantal coronabesmettingen stijgt opnieuw fors, ook ziekenhuisopnames nemen toe

Besmettingen

Tussen 7 en 13 juni werden dagelijks gemiddeld 2.432 besmettingen vastgesteld, een stijging met maar liefst 79 procent in vergelijking met de week voordien.

Als we de dagcijfers bekijken, zien we dat er weer elke dag van de week een stijging van het aantal besmettingen is geregistreerd ten opzichte van dezelfde dag een week eerder.