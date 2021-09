OVERZICHT. Aantal coronabesmettingen stabiliseert, ziekenhuisopnames stijgen licht, weer minder overlijdens

Infrabel opent eerste echte "spoor­school" van België

1 september De eerste schooldag is ook een hoogdag voor Infrabel, want vandaag heeft de spoorweginfrastructuurbeheerder zijn Infrabel Academy officieel geopend. De eerste "spoorschool" in België verzamelt zo goed als alle opleidingen en cursussen voor het personeel op een centrale campus in Molenbeek. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo), Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS), Brusselse minister van Werkgelegenheid Bernard Clerfayt (DéFI) en CEO van Infrabel Benoît Gilson huldigden de Infrabel Academy in.