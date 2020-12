OVERZICHT. Aantal coronabesmettingen opnieuw in stijgende lijn, ziekenhuisopnames en overlijdens dalen wel nog

Het gemiddelde aantal besmettingen geldt voor de jongste zeven dagen waarvoor volledige gegevens beschikbaar zijn, van woensdag 3 tot 9 december. In die periode werden er gemiddeld 2.196,6 besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een stijging met 1 procent tegenover de zeven dagen daarvoor, van 26 november tot 2 december toen er gemiddeld 2.178 besmettingen per dag bij kwamen. Het is de eerste keer sinds lang dat het gemiddelde op weekbasis is toegenomen na een aantal dagen stijgingen op dagbasis. Al een aantal dagen was duidelijk dat het aantal coronabesmettingen in ons land op een plateau aan het komen is.