OVERZICHT. Aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames daalt nog amper

Bob-campagne van start met veilige blaastoe­stel­len en minder sleutelhan­gers

11 december De jaarlijkse Bob-campagne is vandaag gestart met een persmoment in Aalst, waar federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) de ambitie uitsprak om ook dit jaar streng te controleren op alcohol in het verkeer. Er geldt een avondklok en horeca is gesloten, maar "je kan ook thuis drinken", zegt Gilkinet. "En wie drinkt, kan niet rijden. Dat is ook dit jaar de boodschap.”