OVERZICHT. Aantal corona-overlijdens neemt weer toe

Minderjari­ge steekt andere minderjari­ge neer in Henegouwen

In Thiméon, in de provincie Henegouwen, heeft een minderjarige een andere minderjarige met een mes in de buik en de borstkas gestoken. Dat meldt Sudinfo. Het nieuws wordt bovendien bevestigd door het parket van Charleroi. Het slachtoffer is niet meer in levensgevaar.

29 juni