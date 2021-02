OVERZICHT. Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens in dalende lijn

Alle coronacijfers in ons land dalen. Wat het aantal nieuwe besmettingen betreft, is dat al de tiende dag op rij. Ook het aantal ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens aan Covid-19 gaan in dalende lijn. Dat blijkt uit de voorlopige coronacijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.