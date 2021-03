OVERZICHT. Aantal besmettingen voor het eerst weer omlaag, ook stevige stijging ziekenhuisopnames lijkt gestopt

Dat blijkt zaterdag uit de cijfers van het coronadashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Viroloog Steven Van Gucht had een dag eerder nog gezegd dat de toename van het aantal besmettingen voorlopig ten einde lijkt. “Waarschijnlijk zijn er vanaf zaterdag opnieuw dalingen”, luidde het. Die voorspelling wordt nu realiteit.

In de week van 24 februari tot en met 2 maart is er sprake van gemiddeld 2.344 besmettingen per dag. Dat is 1 procent minder dan in de voorgaande periode van zeven dagen. Gisteren was nog sprake van een stijging van 2 procent. De teller staat nu in totaal op 783.010 bevestigde besmettingen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In de onderstaande tabel tonen we ook de laatst beschikbare dagcijfers van het aantal besmettingen. Elke rij daarin toont een dag uit het zevendaags gemiddelde, links uit de laatste week en rechts uit de week daarvoor.

Te zien is dat het aantal besmettingen de voorbije week op twee dagen waarop de cijfers volledig zijn, hoger lag dan op diezelfde dag een week eerder. Het gaat om de oudste dagen. De meest recente vijf dagen lag het cijfer lager. Een positief signaal, de komende dagen zal blijken of die trend zich verder zet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Testen

In de zeven dagen tot 2 maart was er sprake van gemiddeld 41.707 coronatesten per dag. Dat is een stijging met 7 procent. Het is van 15 februari geleden dat het nog op dat niveau zat.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De positiviteitsratio, het aandeel positieve testen op het totaal, daalt opnieuw en ligt nu op 6,42 procent. Per honderd testen zijn er dus 6,42 positief.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ziekenhuisopnames

Het cijfer van de ziekenhuisopnames is het enige dat nog stijgt in vergelijking met de nieuwe besmettingen en de overlijdens. Maar de stijging is wel al een flink stuk minder dan de afgelopen dagen. Van 27 februari tot en met 5 maart waren er gemiddeld 148,4 nieuwe opnames per dag. Dat is 8 procent meer dan in de voorgaande periode van zeven dagen. Ter vergelijking: gisteren was er nog sprake van een stijging van 23 procent.

De teller van het totale aantal ziekenhuisopnames sinds de start van de pandemie staat intussen op 57.869.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op dit moment liggen 1.914 mensen in het ziekenhuis, van wie 433 op de afdeling intensieve zorgen. Dat zijn er iets meer dan gisteren. Half februari was het aantal patiënten op de afdelingen intensieve zorg nog tot onder de 300 gezakt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Overlijdens

Het aantal mensen dat overleed aan Covid-19 kwam in de week tot 2 maart uit op gemiddeld 26,1 per dag. Hier is sprake van een status quo: het zijn er exact evenveel als het gemiddelde in de week voordien. Gisteren was er nog sprake van een daling met 6,6 procent. Deze daling is daarmee afgeremd. Al 22.215 mensen lieten sinds de start van de pandemie het leven in ons land.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vaccinaties

Intussen hebben 569.985 Belgen een eerste of tweede dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 4,96 procent van de totale bevolking, terwijl 330.973 onder hen ook al een tweede prik kregen en dus volledig zijn gevaccineerd, goed voor 2,88 procent van de bevolking.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In Vlaanderen zijn 371.217 inwoners (5,60 procent) minstens deels gevaccineerd, 209.832 daarvan zijn volledig ingeënt (3,17 procent).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gemiddeld komen er elke dag 16.438 nieuwe inentingen bij, nu vooral weer veel nieuwe eerste inentingen (rode balken). Door de grote achterstand in de registraties zal de beloofde versnelling die er sinds deze week moet komen, pas de komende dagen in de cijfers te zien zijn.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.