OVERZICHT. Aantal besmettingen stijgt minder snel, wel meer patiënten in ziekenhuizen en op intensieve

Westkapelle Auto boort zich door vangrails en eindigt in diepe waterplas: inzitten­den tijdlang spoorloos

In Westkapelle bij Knokke was het zondagnacht even alle hens aan dek toen een half gezonken auto werd aangetroffen in een diepe waterplas. Een voorbijrijdende automobilist aan de rotonde van de Sluisstraat en Hazegrasstraat verwittigde rond 3 uur de hulpdiensten toen die het voertuig zag liggen. Mogelijk zaten er nog mensen in.

30 januari