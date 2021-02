OVERZICHT. Aantal besmettingen neemt verder toe, nu ook zeer lichte stijging van aantal hospitalisaties

Verplicht DNA afstaan, ook al is er geen bewijslast: “Science­fic­ti­on-voor­stel van CD&V”

5 februari Een wetsvoorstel dat iedereen die met de politie in aanraking komt, verplicht om DNA af te staan, ook al is er geen enkele bewijslast of geen enkele aantoonbare band met een strafonderzoek, stuit op hevig verzet van privacyspecialist Matthias Dobbelaere-Welvaert. CD&V weerlegt de kritiek van de privacyjurist en benadrukt dat het wetsvoorstel geen vrijbrief is om rechten van individuen in te perken.