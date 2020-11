OVERZICHT. Aantal besmettingen en patiënten in ziekenhuizen blijft dalen, maar aantal overlijdens stijgt verder naar bijna 200 per dag

LIVE. Reizigers naar Spanje moeten negatieve coronatest voorleggen, opnieuw coronabe­smet­tin­gen vastge­steld bij medewer­kers Witte Huis

6:54 Meer dan 500.000 mensen in ons land hebben al positief getest op het coronavirus. Het virus maakte ook meer dan 13.000 dodelijke slachtoffers. Maar er is ook goed nieuws: het gemiddelde aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag is onder de 600 gezakt. Hoopvol nieuws kwam ook van farmareus Pfizer, die liet weten dat zijn experimentele coronavaccin meer dan 90 procent effectief is in het verhinderen van Covid-19. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.