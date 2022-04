OVERZICHT. Aantal besmettingen duikt onder 9.000 per dag, ziekenhuisopnames nemen toe

Topman federale politie: “Ofwel meer geld, ofwel stoten we taken af”

Commissaris-generaal Marc De Mesmaeker trekt maandag in een interview met De Standaard aan de alarmbel over de besparingen bij de federale politie. "Ofwel komt er geld bij, ofwel stoten we taken af", klinkt het dreigend. De topman wil "een marshallplan voor de federale politie".

