OVERZICHT. Aantal besmettingen daalt voor vijfde dag op rij, ook ziekenhuisopnames blijven afnemen

Wanneer bent u aan de beurt voor vaccinatie, en wanneer krijgt u uw tweede prik? Ontdek hier het schema

28 april Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft een nieuwe planning per leeftijd bekendgemaakt voor de coronavaccinatie. Aan de hand daarvan kan u inschatten wanneer u ongeveer aan de beurt bent voor de eerste inenting, en wanneer u mogelijk uw tweede prik zal krijgen. In de tabel die we maakten op basis van het schema, kan u uw precieze leeftijd ingeven en opzoeken wanneer u aan de beurt bent.