OVERZICHT. Aantal besmettingen daalt, maar druk op ziekenhuizen blijft groot: opnieuw meer dan 3.000 patiënten in ziekenhuis

Scholen open of dicht na de paasvakan­tie? Dit denken de Vlaamse schooldi­rec­teurs

5 april Of de scholen na de paasvakantie de deuren weer openen, is een vraag waar de regering zich pas volgende week over buigt. Maar in heel Vlaanderen hebben toch al wat schooldirecteurs die knoop intussen zelf doorgehakt. Open of toch (deels) dichtblijven? Of tóch maar wachten op de regering? De meningen blijken uiteen te lopen.