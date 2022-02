OVERZICHT. Aantal besmettingen daalt fors, ziekenhuisopnames bereiken plateau

Minister Dalle: “Meer grensover­schrij­dend gedrag in media dan elders”

“Ik denk dat we er ons allemaal van bewust zijn dat grensoverschrijdend gedrag een brede maatschappelijke problematiek is, maar ik ben er als minister van Media wel van overtuigd dat de situatie in de media nog acuter en ernstiger is.” Dat zei Benjamin Dalle (CD&V) in het parlement na vragen van Freya Perdaens (N-VA), Katrien Schryvers (CD&V) en Katia Segers (Vooruit) naar aanleiding van de onthullingen rond ‘The Voice’ in Nederland en de rechtszaak rond televisiemaker Bart De Pauw in Vlaanderen.

3 februari