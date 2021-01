OVERZICHT. Aantal besmettingen blijft stijgen, ziekenhuisopnames nemen af

Tussen 24 en 30 januari zijn dagelijks gemiddeld 118,7 nieuwe patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een daling van 10 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien. In totaal zijn er nu 1.766 mensen (-2 procent) gehospitaliseerd, 318 patiënten (+1 procent) hebben intensieve zorgen nodig. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal besmettingen blijft stijgen. Tussen 21 en 27 januari werden er dagelijks gemiddeld 2.245,3 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met 11 procent in vergelijking met de periode voordien. In totaal raakten in ons land al 707.837 mensen besmet met het virus.

In deze tabel tonen we ook de bevestigde dagcijfers. Elke rij stelt een dag uit de zevendaagse periode voor waarop het gemiddelde wordt berekend. De linkse kolom toont de laatste periode met bevestigde cijfers, de rechtse kolom de week daarvoor:

Testen

Elke dag werden er gemiddeld 46.213 testen afgenomen. De regering kondigde aan dat er bij grotere uitbraken massaal getest zal worden om zo te proberen de opmars van vooral besmettelijkere varianten van het virus nog in te dijken. Ook op scholen zullen alle nauwe contacten van positief geteste kinderen voortaan als hoogrisicocontacten beschouwd worden.

Het reproductiegetal is voor de derde dag op rij onder de 1 gezakt, tot 0,92. De positiviteitsratio van de afgenomen tests blijft liggen op 5,5 procent (0,1 procent minder in vergelijking met gisteren). In totaal hebben al ruim 270.000 mensen in ons land een eerste dosis van het coronavaccin gekregen.

Ziekenhuisopnames

Tussen 24 en 30 januari zijn gemiddeld 118,7 nieuwe patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een daling met 10 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien.

Er liggen nu in totaal 1.766 patiënten in het ziekenhuis, een daling van 2 procent in vergelijking met de week ervoor. Het aantal patiënten op intensieve zorgen daalt met 1 procent tot 318.

Sterfgevallen

In de periode van 21 tot 27 januari stierven dagelijks gemiddeld 49 mensen aan de gevolgen van een besmetting met het virus. Dat is een daling van 5,8 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal zijn in ons land 21.066 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting.

