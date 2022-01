OVERZICHT. Aantal besmettingen blijft stijgen, maar iets minder snel, aantal opnames op intensieve daalt

Het aantal besmettingen met het coronavirus blijft snel stijgen. Tussen 4 en 10 januari waren er in ons land dagelijks gemiddeld 23.642 besmettingen. Dat is een stijging met 71 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Donderdag was er nog sprake van een stijging van 88 procent van de besmettingscijfers en woensdag ging het om een stijging van 96 procent. De ziekenhuisopnames stijgen ook, maar minder fors (+7 procent). Dat blijkt uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 4 en 10 januari waren er in ons land elke dag gemiddeld 23.642 nieuwe coronabesmettingen, een stijging met 71 procent in vergelijking met een week eerder. De incidentie in ons land komt daarmee op 2.277 voor de periode van 28 december tot 10 januari. In totaal werden sinds de start van de pandemie al 2.379.053 besmettingen met Covid-19 geregistreerd.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal besmettingen de afgelopen week elke dag fors hoger was dan de week ervoor. Op maandag 10 januari werden maar liefst 36.897 besmettingen in ons land geregistreerd, een nieuw record.

Testen

Dagelijks werden gemiddeld 86.919 testen afgenomen, een stijging met 27 procent. In totaal werden nu al 28.341.253 tests afgenomen sinds het begin van de pandemie.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio tussen 4 en 10 januari bedroeg 28,0 procent, een stijging met 8,1 procent.

Het reproductiegetal klokt af op 1,04. Een getal boven 1 betekent dat de pandemie aan kracht wint.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames blijft ook stijgen, al lijkt de stijging wel wat te vertragen. Tussen 8 en 14 januari werden elke dag gemiddeld 183 mensen opgenomen (+7 procent).

Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land al 99.088 mensen in het ziekenhuis beland ten gevolge van een coronabesmetting.

Er liggen momenteel 2.040 Covid-19-patiënten in de ziekenhuizen, een stijging met 7 procent in vergelijking met een dag eerder. 406 (-10 procent) van hen liggen op de afdelingen intensieve zorgen.

Overlijdens

Het aantal sterfgevallen is in de periode van 4 tot 10 januari met 18 procent gedaald, tot gemiddeld 19 per dag. Sinds het begin van de pandemie vielen er in ons land al 28.589 coronadoden te betreuren.

Vaccinaties

Van alle Belgen hebben 8.948.550 mensen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 gekregen. 8.826.598 mensen kregen al de volledige basisvaccinatie. Dat is 78 procent van de volledige bevolking. 5.522.978 mensen kregen al een derde prik. Dat is ongeveer 47 procent van de volledige bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.435.825 inwoners minstens één keer gevaccineerd, dat is 81,7 procent van de volledige bevolking. 5.406.127 onder hen kregen al twee prikken, of 81,2 procent van de volledige bevolking. 3.634.496 Vlamingen (53,2 procent) kregen al een boosterprik.

