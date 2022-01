OVERZICHT. Aantal besmettingen blijft snel stijgen, aantal patiënten op intensieve zorg daalt verder

Meer dan 100 wetenschap­pers en prominen­ten uiten bezorgd­heid over coronabe­leid in manifest: “Tijd voor een grondige evaluatie”

Meer dan 100 vooraanstaande wetenschappers en mensen uit de praktijk uiten in een manifest hun bezorgdheid over het gevoerde covid-19-beleid in ons land. Het collectief pleit ervoor om het debat over corona zowel in de breedte als in de diepte uit te werken. "Na bijna twee jaar aanhoudende crisis, en een jaar nadat de coronavaccins beschikbaar werden, vinden de ondertekenaars van het manifest het tijd voor een grondige evaluatie en bezinning, met als doel een nog jaren aanslepend jojobeleid en een verdere polarisering te voorkomen", klinkt het.

0:02