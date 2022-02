OVERZICHT. Aantal besmettingen blijft fors omlaag gaan, ook dalende cijfers in ziekenhuizen

Deelnemers 'vrijheids­kon­vooi' verdwaald op weg naar Brussel: "Ik weet niet waar we zijn"

Het zogenaamde ‘vrijheidskonvooi’, dat protesteert tegen de coronamaatregelen, trekt vandaag naar Brussel. Tot nu toe is er echter maar een magere opkomst. ‘VTM Nieuws’ kon enkele deelnemers spreken vanop de vertrekplaats in Rijsel, maar die wisten duidelijk niet waar ze naartoe moesten. “Blijkbaar is het de andere kant uit, maar dat is niet erg, dan bezoeken we wel gewoon Vlaanderen”, zegt een deelneemster van het konvooi.

