Overwinst van 9 miljard verwacht, toch 600.000 euro Vlaamse subsidies toegekend aan Engie: “Vloeien naar klanten als korting”

Engie bevestigt de cijfers aan Belga. De subsidies zijn toegekend aan de joint venture Engie Sun4Business, waar de energiegigant voor 50 procent in participeert. Sun4Business plaatst zonnepanelen bij bedrijven. Dat gebeurt via een zogenaamde derde-investeerdersoplossing: Engie Sun4Business zorgt voor de financiering, de plaatsing en het onderhoud. Het bedrijf waar de zonnepanelen komen, neemt op zijn beurt de stroom af.

‘Call groene stroom’

Het groenestroomproject ‘Call groene stroom’ is er voor ondernemingen en organisaties die nieuwe zonnepanelen of windturbines van een bepaalde grootte aanleggen. Die kunnen een subsidie krijgen voor de investerings- en installatiekosten. Ze worden toegekend via een veilingsysteem op basis van kostenefficiëntie van de voorstellen. Dit jaar is er via dit systeem al 15 miljoen euro aan subsidies gebudgetteerd. Er staat nog een derde ronde gepland in oktober, maar het beschikbare budget daarvan moet nog worden vastgelegd. Dat gebeurt na een besluit van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).